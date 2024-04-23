بالفيديو.. والي وهران يكشف تفاصيل مثيرة عن حادث انهيار سقف قسم ابتدائية

أصيب 6 تلاميذ، اثنين منهم في حالة حرجة في إبتدائية سويح رحو بوهران. بعد سقوط سقف قسم حوالي 04 متر مربع داخل مدرسة إبتدائية قديمة. تسمى سويح رحو ببلدية بوتليليس.

وقال والي ولاية وهران السعيد سعيود “تلقينا هذا الصباح خبر هذا الحادث الاليم. الذي ألم بمدرسة من المدارس في بوتليليس أين انهار سقف قسم السنة الثانية ابتدائي

واضاف الوالي “هذه المدرسة كانت تخضع الى عملية ترميم. وكل المعطيات لم تكن تدل على أن هنالك خطر انهيار ولكن للأسف وقع الانهيار”.

وأشار الوالي أن الحادث أصاب 6 تلاميذ، 4 منهم إصابات خفيفة. وإثنين في حالة حرجة تم تحويلهم على مستوى المستشفى الجامعي.

وأشار الوالي ان أحد الطفلين أصيب بكسر على مستوى الرجل، والبنت لديها إصابة على مستوى الرأس، وحاليا تتواجد بغرفة العمليات.

وتم تنصيب لجنة من أجل التحقيق في أسباب الحادث، حتى نعرف الحقائق والاسباب التي جعلت هذا السقف ينهار.