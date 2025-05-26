بالفيديو..وزارة التربية تُطمئن مترشحي الباك والبيام

نشرت وزارة التربية الوطنية فيدو توضحي دعت من خلاله التلاميذ إلى الابتعاد عن الارتباك والقلق والاشاعات التي يكون مصدرها وسائط التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة من خلال الفيديو. على ضرورة الابتعاد عن مصادر التشويش واتباع بعض الارشادات التي ستساعدهم للتخفيف عن الضغط والقلق.

كما دعت الوزارة إلى زيارة مركز الامتحان مسبقا. للتعرف عليه وعلى الوقت الذي سيتم استغراقه للوصول اليه، مع الاحتفاظ بالاستدعاء وعدم تضعييه. لكن في حال ضياعه-تؤكد الوزارة- يمكن استخراجه من الموقع الذي سيبقى مفتوحا إلى آخر يوم من الامتحان.