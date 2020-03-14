بالفيديو.. وزراء وزعماء دول مصابون بكورونا وآخرون تحت الحجر الصحي

تسبب فيروس كورونا كوفيد 19 الذي إنتشر بسرعة عبر العالم عدد كبير من الاشخاص من بينهم وزراء وزعماء دول.

يتواجد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الان تحت الحجر الصحي، فيما اكدت التحاليل إصابة زوجته صوفي غريفوار ترودو بقيروس كورونا.

بينما أصيب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن البرلمان الفرنسي إصابة 5 نواب بالمجلس بـ كورونا

وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس اصيبت بفيروس كورونا

كما فرض رئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا الحجر الصحي طوعي عن نفسه من باب الوقاية.

في حين أصاب فيروس كورونا النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري.

ولم يسلك وزير الإتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

فيما تم وضع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تحت المراقبة الصحية لحين التأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو مصابة بفيروس كورونا.

وتم إخضاع نائب رئيس الوزراء الإسباني بابلو إغليسياس للحجر الصحي.

وزير الداخلية الاسترالي بيتر داتون مصاب بفيروس كورونا.

قائد قوات الجيش الأمريكي في أوروبا الفريق كريستوفر كافولي يخضع للحجر الطوعي المنزلي بعد أنباء إصابته بالفيروس.

وملك النرويج هارالد الخامس وزوجته تحت الحجر الصحي ليثبت بعدها عدم إصابته بالفيروس.