بالفيديو.. وزير الداخلية الفرنسي: “بن زيمة على صلة بـ “الإخوان المسلمين”

أطلق وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اتهامات خطيرة، في حق نجم الكرة الفرنسية، ذو الأصول الجزائرية كريم بن زيمة.

ولدى نزوله ضيفا على قناة “سي نيوز” الفرنسية، أكد جيرالد دارمانان، بأن لاعب نادي الاتحاد السعودي، يملك علاقات مع “الإخوان المسلمين”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي: “منذ عدة أسابيع علمت بأن بن زيمة، على صلة بالإخوان المسلمين”.

وهي التصريحات غير المسؤولة، التي جاءت في أعقاب الحملة القذرة التي يشنها الفرنسيون. ضد كل من يدعم “القضية الفلسطينية” في صورة كريم بن زيمة والدولي الجزائري يوسف عطال.