بالفيديو.. وزير الداخلية الفرنسي يهاجم الحجاب

طعنت جماعة Hijabeuses de France ، أمس الاثنين ، أمام القضاء الإداري في فرنسا، حظر ارتداء الرموز الدينية كالحجاب والعبايا.

وبعد موافقة مجلس الدولة على هذا الطلب، أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن معارضته القاطعة. لفكرة السماح بارتداء الحجاب خلال المباريات الرسمية.

في مقابلة مع RTL يوم أمس الثلاثاء، عارض دارمانين بشدة منح المرأة الحق في ارتداء الحجاب خلال مباريات كرة القدم.

وعبر عن عدم موافقته بعد النظر في استئناف أمام مجلس الدولة. ضد حظر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) على النساء المحجبات من اللعب.

وانتقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قرار المقرر العام لمجلس الدولة الداعم لارتداء الحجاب خلال منافسات كرة القدم. وبحسب قوله ، فإن الإذن بذلك سيكون “ضربة قوية للغاية ضد الميثاق الجمهوري”.

بالإضافة إلى تصريحاته، انتقد وزير الداخلية الفرنسي الجمعيات الأهلية التي، حسب قوله. لا تسعى للدفاع عن القضية النبيلة لحرية العبادة ، بل “إعطاء سكين للجمهورية”.

وقال “ليس عليك ارتداء ملابس دينية عند ممارسة الرياضة (…) عندما تلعب كرة القدم، لا يتعين عليك معرفة دين الشخص الذي أمامك. والسماح بذلك سيكون بمثابة ضربة قوية للغاية ضد الاتفاق الجمهوري “.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي أنه من خلال السماح بارتداء الحجاب، فإن مجلس الدولة لن يعطي إشارة جيدة لحرية المرأة أيضًا.