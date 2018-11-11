بالفيديو.. وزير الفلاحة ينتقد مسؤولي قطاعه ببرج بوعريريج 

الوطني
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بالفيديو.. وزير الفلاحة ينتقد مسؤولي قطاعه ببرج بوعريريج 
بقلم عبد الجلال نويس

انتقد وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزغي، مسؤلي قطاعه بولاية برج بوعريرج، فيما يخص عدم إستغلال آلات الحصاد المخصصة للولاية.

وأوضح الوزير خلال الزيارة التفقدية اليوم الأحد، لولاية البرج،  إلى إمكانية تحويل هاته الآلات إلى ولايات أخرى، في حالة عدم إستغلالها جيدا.

كما شدد على  وجوب التنظيم والتجنيد من جميع الفاعلين في القطاع بالولاية،  للسعي في رفع حجم الإنتاج الفلاحي السنوي بالولاية.

كما دعا خلالها إلى وجوب إستغلال أكبر قدر ممكن من المساحات المسقية حيث قال” الرفع من حجم المساحات المسقية لأكثرمما هي عليه،

ولن يكون ذلك إلإ بإستعمال طريقة السقي بالتقطير، لما لها من فعالية في ترشيد إستعمال المياه، فما عليكم إلا بالتطبيق العملي ميدانيا”.

بوعزغي – برج بوعريريج 10 نوفمبر 2018

تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي لمسؤولي قطاع الفلاحة بولاية برج بوعريريج، في ما يخص عدم استغلال ألات الحصاد المخصصة للولاية والتي هدد بتحويلها لولايات اخرى اذا لم توزع، وكذا وجوب التنظيم والتجنيد من جميع الفاعلين للسعي في رفع حجم الانتاج الفلاحي بالولاية حتى في شعبة اللحوم…تابع

Publiée par ‎Abdelkader Bouazghi عبد القادر بوعزغي‎ sur Dimanche 11 novembre 2018


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