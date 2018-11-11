بالفيديو.. وزير الفلاحة ينتقد مسؤولي قطاعه ببرج بوعريريج 

انتقد وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزغي، مسؤلي قطاعه بولاية برج بوعريرج، فيما يخص عدم إستغلال آلات الحصاد المخصصة للولاية.

وأوضح الوزير خلال الزيارة التفقدية اليوم الأحد، لولاية البرج، إلى إمكانية تحويل هاته الآلات إلى ولايات أخرى، في حالة عدم إستغلالها جيدا.

كما شدد على وجوب التنظيم والتجنيد من جميع الفاعلين في القطاع بالولاية، للسعي في رفع حجم الإنتاج الفلاحي السنوي بالولاية.

كما دعا خلالها إلى وجوب إستغلال أكبر قدر ممكن من المساحات المسقية حيث قال” الرفع من حجم المساحات المسقية لأكثرمما هي عليه،

ولن يكون ذلك إلإ بإستعمال طريقة السقي بالتقطير، لما لها من فعالية في ترشيد إستعمال المياه، فما عليكم إلا بالتطبيق العملي ميدانيا”.