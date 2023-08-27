بالفيديو.. وسيم قداري يطرد في ثاني لقاءاته بالدوري القطري

تعرض اللاعب الجزائري، وسيم قداري، المنضم حديثا إلى نادي العربي القطري، للطرد في المباراة التي تجمع فريقه حاليا بأم صلال، بقيادة ثنائي الخضر الآخر ديلور ولكحل.

واكتفى لاعب الخضر، لفئة أقل من 17 سنة، بالمشاركة في 11 دقيقة فقط، قبل أن يشهر الحكم في وجهه بطاقة حمراء، بعد العودة لـ”الفار” بسبب تدخله العنيف على لاعب أم صلال.

للإشارة فإن قداري، التحق بالعربي القطري الصائفة الحالية، قادما من اسبانيول الاسباني، وشارك قبل لقاء اليوم أساسيا أيضا في الجولة الماضية الشمال، إلى جانب مشاركته في اللقاء الإقصائي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا أمام أولماليك الأوزبكستاني.