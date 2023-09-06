بالفيديو.. ولاية وهران ترد على بلماضي وتؤكد جاهزية مركب ميلود هدفي

أكدت ولاية وهران، أمس الثلاثاء، على جاهزية المركب الأولمبي ميلود هدفي لاحتضان المنافسات الوطنية والدولية.

نشرت الصفحة الرسمية لولاية وهران، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو يوضح جاهزية المركب الأولمبي ميلود هدفي.

وصرح أحد مسؤولي ملعب ميلود هدفي من خلال الفيديو:”نحن هنا نقف على جاهزية ملعب كرة القدم بمركب ميلود هدفي، وحالة الأرضية على مايرام عكس مايروج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.

يجدر الإشارة، سبق للناخب الوطني جمال بلماضي، أن أدلى بتصريحات إعلامية كشف فيها بعدم جاهزية أي منشأة لاحتضان تربصات مواجهات المنتخب الوطني، لهذا قرر نقل تربص سبتمبر الجاري لمدينة طبرقة التونسية، قبل أن يعدل عن قراره.