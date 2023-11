بالفيديو.. وولفرهامبتون يشيد بمستويات آيت نوري

أشاد نادي وولفرهامبتون الانجليزي، بالمستويات الكبيرة التي قدمها لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، في اللقاء الأخير، أمام الضيف نيوكاسل يونايتد.

وكان آيت نوري، قد قدم مستوى كبير، في المباراة التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، برسم الجولة الـ 10 من “البريميرليغ” والتي لعبت يوم الثلاثاء الفارط.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الوولفز” عبر منصة “إكس” أمس الخميس. بفيديو يضم بعض لقطات آيت نوري من مواجهة “الماكبايس”، تظهر تدخلات لاعب الخضر. إلى جانب مراوغاته القاتلة ومساهمته في الحملات الهجومية، وعلّق النادي: “عمل رائع قام به آيت نوري في المباراة الأخيرة”.

للإشارة فإن وولفرهامبتون، سيحل غدا السبت ضيفا على شيفيلد يونايتد. ضمن فعاليات الجولة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز، وهي المباراة التي سيبدأها بنسبة كبيرة آيت نوري أساسيا كالعادة.

Some superb work by Rayan Ait-Nouri last time out 🇩🇿✨ pic.twitter.com/mz9vxRsv54

— Wolves (@Wolves) November 2, 2023