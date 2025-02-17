بالفيديو.. يهودي يطلق النار على إسرائيليَّين ظناً أنهما فلسطينيّان بأمريكا

فتح يهودي النار على إسرائيليين كانا جالسين في سيارة، لاعتقاده أنهما فلسطينيان، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وفي مقطع فيديو للمراقبة، تم تسجيل الشاب وهو يقود سيارته جنوبي المدينة. وفجأة يستدير للخلف ويتوقف بجوار سيارة الصهيونيين اللذين كانا يتجولان في المدينة.

ونزل، برافمان، من السيارة وأطلق النار على السيارة التي كانا يجلسان فيها 17 مرة، وأصابهما معًا.

ورغم أنه لن يتم استجوابه بعد الحادثة، إلا أن وثائق الاعتقال تشير إلى أن برافمان ادعى بأنه بينما كان يقود سيارته “رأى فلسطينيين اثنين، أطلق النار عليهما وقتلهما”.