بالفيديو.. 37 مصابا في انفجار الغاز بباريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، انفجارا ضخما بسبب تضرر خط لنقل الغاز.

وقالت بلدية باريس عبر تويتر، إنها تتعامل مع حريق في الدائرة الخامسة بعد انفجار الغاز. فيما أفادت الشرطة بإصابة 29 شخصا بينهم حالات حرجة. فيما أكدت مصادر أخرى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 37 مصابا.

كما أفاد شهود عيان بأنهم شعروا برائحة الغاز في الجو قبل دقائق من الانفجار. وقالت الشرطة إن واجهة مبنى في المنطقة انهارت بالكامل بعد الانفجار.

وذكر مراسل “العربية” و”الحدث” في وقت سابق أن 16 شخصا أصيبوا بجروح بينهم 7 في حالة حرجة. مضيفا أن الانفجار تسبب في إغلاق محطة مترو بمنطقة الدائرة الخامسة بباريس.

وذكرت النيابة العامة في باريس أن “شخصين اثنين مفقودين من جراء الانفجار، وعمليات البحث عنهما مستمرة”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة “هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة”.

وذكرت الشرطة الفرنسية أن واجهة مبنى تحطمت جراء الانفجار. وقالت الشرطة إن رجال الإطفاء قاموا بإخماد حريق في الضفة اليسرى بباريس، الأربعاء. بعدما تصاعد الدخان فوق نصب البانثيون الوطني، واضطرت السلطات إلى إخلاء مبانٍ في الحي.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان وصفهم انفجارا كبيرا قبل الحريق، وقالوا إن ذلك الجزء من المبنى انهار.

وقالت لبنى عطا، المتحدثة باسم شرطة باريس، إنه من السابق لأوانه تحديد مصدر الحريق. ولا يمكنها تأكيد ما تردد عن انفجار غاز.

ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، فقد “اشتعلت النيران في مبنى وانهار جزئياً” في شارع سان جاك. على بعد بضعة شوارع من البانتيون وحدائق لوكسمبورغ.

وقال مكتب المدعي العام “لا يوجد شيء يحدّد سبب الكارثة” في هذه المرحلة.