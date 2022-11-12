بالفيديو: التجاوز الخطير ..هكذا يعاقبه القانون

تطرقت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. في منشور حول التجاوز الخطيرة للمركبات وما يترثب عنه من غرامة جرافية.

ونشرت ذات المصالح عبر سلوكيات فيديو يظهر سائق مركبة يقوم بتجاوز مما أدي إلى وقوع حادث مرور. وإعتبرت الدرك الوطني هذا السلوك منافي للقوانين، وهو مخالفة من الدرجة الرابعة منصوص.

وأظهر الفيديو حادث مرور على المباشر بطريق ماداغ في وهران اين قام صاحب المركبة بتجاوز خطير ادى حادث مرور.

وتابعت ذات المصالح ان هذه المخالفة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 66/د الفقرة 3 من القانون 17/05 🔷تحرير غرامة جزافية.

وتقدر هذه الغرامة الجزافية بحدها الأدنى 5000 دج مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع القدرة على السياقة لمدة 10 أيام، ابتداءً من تاريخ تحرير المخالفة.