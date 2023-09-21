بالفيديو.. ” Chery Algerie” تعلن عن السيارات التي ستدخل الجزائر

شاركت علامة ” Chery Algerie”، أمس الأربعاء، جديدها في ما يخص نماذج السيارات التي ستدخل أرض الوطن قريبا.

وقالت ” Chery Algerie” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نشارككم أخيرا الجديد. في طريقها إلى الجزائر, نماذجننا الأولية تجسد التزامنا بالابتكار. كل كيلومتر نقطعه يمثل تقدما مدفوعا باصرارنا نحو تحقيق هدفنا”.

وأضافت ” Chery Algerie” على صفحتها ” شيري قريبة منكم. انتظرونا قريبا في قاعات عرضنا عبر التراب الوطني”.