بالوثيقة..استئناف تدريجي للرحلات الجوية والاعتماد على 50% من العمال

أمرت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مدرائها الفرعيين ومندوبيها الجهويين، بالشروع رسميا في التحضير لاستئناف الرحلات الجوية بصفة تدريجية مع التركيز على نسبة 50من المائة من القاعدة العمالية.

وحسب التعليمة الصادرة عن مديرية الموارد البشرية والتكوين، تحصلت “النهار” على نسخة منها صادرة بتاريخ 8 جوان الجاري “أمس الثلاثاء” حملت رقم “1000/DRH/2020، موجهة إلى رؤساء الأقسام والمندوبين الجهويين، تجبرهم من خلالها على الشروع في التحضير التدريجي لاستئناف الرحلات.

وشدد مدير الموارد البشرية في مراسلته، على ضرورة اعتماد مخطط عمل دوري يكون بصفة شهرية يتم بموجبه التركيز على 50 من المائة فقط من القاعدة العمالية مع ترك مرونة للمسؤولين في التعامل مع ملف الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية حسب الإحتياجات.

وأكدت مديرية الموارد البشرية على أهمية تحديد قائمة اسمية للعمال المطالبين بالعمل كل شهر وإرسال نسخة منها إليها أي إلى مدير الموارد البشرية الذي أكد في مراستله على أن القرارات هذه، تبقى سارية المفعول إلى غاية الاستئناف الكلي للرحلات الجوية.

وتأتي هذه المراسلة كتنفيذ لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أمر وزير النقل والإشغال العمومية عبر مراسلة بعث بها مؤخرا، التحضير لاستئناف نشاط النقل الجوي والبري، تكون فيها الانطلاقة للرحلات الجوية الداخلية.

وكانت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت عل لسان مديرها العام عن بلوغ أربعة ألاف مليار كعجز مالي، ما جعل تعبر عن نيتها لخصم خمسين من المائة من رواتب عمالها من اجل التخفيف من حدة حجم الخسائر.