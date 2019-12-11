بالوثيقة.. “الأفلان” يدعم المرشح ميهوبي رسميا

أعلن، حزب “الأفلان”، في وثيقة رسمية، عن دعمه ومساندته للمرشح في رئاسيات 12 ديسمبر، عز الدين ميهوبي.

ودعا الأمين العام بالنيابة للحزب، أمناء المحافظات، إلى ضرورة المشاركة المكثفة، في الانتخابات لضمان فوز مرشح القطب عزالدين ميهوبي.

كما حث علي صديقي، المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، إلى مواصلة تعبئة المناضلين والمحبين والمتعاطفين والمواطنين وتحسيسهم بضرورة المشاركة المكثفة.

بالإضافة إلى فتح مقرات الحزب لمواصلة العمل الجواري التحسيسي إلى نهاية عملية الاقتراع وموافاتهم بكل التفاصيل المتعلقة بها.

وطالب حزب جبهة التحرير الوطني، لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوفير المعلومة واتخاذ الترتيبات الضرورية، فيما يخص الرئاسيات.