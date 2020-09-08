بالوثيقة.. حركة وطنية في صفوف مدراء وكالات أنساج وترقيات لإطارات وكالة سطيف

أجرت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أنساج”، حركة واسعة في صفوف مدرائها الولائيين.

وعلمت “النهار أونلاين”، بأن الحركة شملت 52 شخصا، أغلبهم مدراء ولائيين تم تحويلهم إلى ولايات أخرى من ببيها ولايات تقع في الجهة الجنوبية وأقصى الجنوب، فيما تمت ترقية إطارات كانوا يشتغلون بوكالة “أنساج” لولاية سطيف إلى مدراء.

وتأتي هذه الحركة بعد أقل من شهر من إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سميرة جعيدر من طرف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيم ضيافات، واستخلافها بمدير ضمان القروض سابقا بوعود إبراهيم.

وتعد هذه الحركة الأولى والأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة لعبد العزيز جراد.

وتم تحويل حسب القائمة الاسمية التي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منها، المدير الولائي لوكالة سكيكدة إلى اليزي، ومدير وكالة تيسمسيلت إلى تندوف ومدير الوكالة الأخيرة إلى بشار ومدير وكالة سيدي بلعباس إلى الأغواط وكذا مدبر وكالة قالمة إلى أدرار ومدير وكالة عنابة إلى غرداية وتحويل مدير وكالة سطيف إلى ووكالة ورقلة.