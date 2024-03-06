بايدن: ترامب مصمم على تدمير الديمقراطية الأمريكية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يسعى لولاية ثانية في نوفمبر، إن منافسه دونالد ترامب “مصمم على تدمير ديمقراطيتنا”.

بعد فوزه بأغلبية الولايات المطروحة خلال الانتخابات التمهيدية “الثلاثاء الكبير”. استهدف جو بايدن، المرشح لإعادة انتخابه، منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت عدة وسائل إعلام أمريكية فوز الرئيس اليميني السابق البالغ من العمر 77 عاما في 12 ولاية من أصل 15. من بينها كاليفورنيا ونورث كارولينا وتكساس.

وأشاد دونالد ترامب بـ”أمسية رائعة، ويوم لا يصدق” أمام أنصاره المجتمعين في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا. لكن نيكي هالي حرمته من إحدى البطولات الأربع الكبرى بفوزها بفيرمونت.

ليس هناك أي تشويق عمليًا في هذه العملية الأولية، حيث أن المرشحين سيخوضانها بمفردهما تقريبًا.

منذ 15 جانفي الماضي، وعلى الرغم من مشاكله القانونية، فاز دونالد ترامب بجميع الانتخابات التمهيدية التي نظمها حزبه تقريبًا.

وتطرح نيكي هيلي، سفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة، شخصية المرشحة القادرة على استعادة “الحياة الطبيعية”. في مواجهة “فوضى ترامب”. لكن معظم الناخبين الجمهوريين يصمون آذانهم عن نداءه.

وبصرف النظر عن الانتصارات التي حققتها يوم الأحد في العاصمة واشنطن وفي فيرمونت يوم الثلاثاء. فقد منيت بسلسلة من الهزائم المريرة، بما في ذلك في الولاية التي كانت حاكمتها، ساوث كارولينا.