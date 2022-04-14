بايدن: لم يُتخذ بعد قرار زيارة مسؤول أمريكي رفيع لأوكرانيا
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن إدارته لم تتخذ بعد أي قرار بخصوص زيارة أي من المسؤولين رفيعي المستوى فيها لأوكرانيا.
وأوضح الرئيس بايدن حول هذه النقطة بأن يستم العمل على اتخاذ هذا القرار الآن.
وفي نفس السياق، اعلنت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن هذه المسألة لا تزال قيد النقاش.
كما أن واشنطن على اتصال دائم بالحكومة الأوكرانية في كييف بشكل يومي. ولا يوجد لدي أي شيء آخر للإعلان عنه تضيف كارين جان بيير.
هذا وكانت وسيلة اعلامية امريكية قد كشفت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إرسال مسؤول رفيع المستوى لزيارة كييف.
وذلك في خطوة يراد منها عرض الدعم الأمريكي لأوكرانيا، كما ان هذا المسؤول قد يكون الرئيس بايدن أو نائبته كامالا هاريس.
كما تم اقتراح اسمي وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن للقيام بهذه الزيارة حسب نفس المصدر.
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن،حظر جميع واردات الغاز والنفط الروسية.
وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي، اليوم، على قانون يشرع حظر استيراد الطاقة من روسيا، وكذلك مع تواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم 13 على التوالي، منذ بدايتها في 24 فيفري المنصرم.
وقال بايدن في هذا السياق:”نسقنا قرار حظر واردات النفط الروسي مع عدد من الشركاء، موضحا أن العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.”
وأضاف دات المتحدث:”قرارنا حظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة، لكن سنبذل كل ما بوسعنا لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا”.
وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية أن حكومة المملكة المتحدة تخطط هي الاخرى لإعلان حظر جميع واردات النفط الروسي في أحدث إجراء عقابي ضد روسيا.
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا و أوكرانيا.
وأعلن بايدن أن أمريكا قررت نشر قوات إضافية في أوروبا لحماية الحلفاء في الناتو فقط.
وأضاف بايدن: “قواتنا لم ولن تدخل في نزاع مع القوات الروسية في أوكرانيا. نحن لن نرسل قواتنا إلى أوروبا كي تقاتل في أوكرانيا، بل لحماية حلفائنا في الناتو. في حال قرر بوتين مواصلة التحرك نحو الغرب.
وأشار بايدن إلى أنه تمت تعبئة القوات البرية والأسراب الجوية والسفن الحربية. للدفاع عن دول الناتو، بما في ذلك بولندا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيدافعون عن كل شبر من أراضي الناتو بقواتهم المشتركة.
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قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف لا يعتزم إرسال طائراته الحربية إلى المجال الجوي الأوكراني.
وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مع رئيس بولندا أندجي دودا “لن يصبح الناتو جزءا من هذا النزاع. الناتو لا ينوي إرسال قواته إلى أوكرانيا أو طائراته الحربية إلى مجالها الجوي”.
وأشار ستولتنبرغ، إلى أن الحلفاء في الناتو، يقدمون لأوكرانيا أنواعا مختلفة من الدعم العسكري، فضلا عن تقديم المساعدات المالية والإنسانية.
واتهم ستولتنبرغ الذي كان برفقة الرئيس البولندي اندريي دودا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بأنه “دمر السلام” في أوروبا، موضحاً بالقول: “الرئيس بوتين دمر السلام في أوروبا. والحلف يدين العدوان الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا” متهماً بيلاروسيا أيضاً بالسماح بذلك.
من جانبه قال رئيس بولندا، في نفس اللقاء: “نحن لن نرسل طائراتنا، لأن هذا سيعني تدخلا عسكريا في الصراع. في أوكرانيا، وبالتالي زج الناتو في هذا الصراع. طائراتنا لا تطير إلى أوكرانيا الآن”.
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