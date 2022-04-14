بايدن: لم يُتخذ بعد قرار زيارة مسؤول أمريكي رفيع لأوكرانيا

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن إدارته لم تتخذ بعد أي قرار بخصوص زيارة أي من المسؤولين رفيعي المستوى فيها لأوكرانيا.

وأوضح الرئيس بايدن حول هذه النقطة بأن يستم العمل على اتخاذ هذا القرار الآن.

وفي نفس السياق، اعلنت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن هذه المسألة لا تزال قيد النقاش.

كما أن واشنطن على اتصال دائم بالحكومة الأوكرانية في كييف بشكل يومي. ولا يوجد لدي أي شيء آخر للإعلان عنه تضيف كارين جان بيير.

هذا وكانت وسيلة اعلامية امريكية قد كشفت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إرسال مسؤول رفيع المستوى لزيارة كييف.

وذلك في خطوة يراد منها عرض الدعم الأمريكي لأوكرانيا، كما ان هذا المسؤول قد يكون الرئيس بايدن أو نائبته كامالا هاريس.

كما تم اقتراح اسمي وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن للقيام بهذه الزيارة حسب نفس المصدر.

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