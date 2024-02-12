بايدن يدخل عالم تيك توك!

إنضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، أمس الأحد، وأطلق حسابا على التطبيق.

ونشر الرئيس الأمريكي، تسجيل مصور مدته 26 ثانية، في محاولة على ما يبدو لاستقطاب الناخبين الأصغر سنا مع اقتراب موعد الانتخابات.

وتأتي الخطوة بعد انتقادات حادة من الحكومة الأمريكية لمنصة مشاركة التسجيلات المصورة في السنوات الأخيرة. قادها الجمهوريون، وصدر جزء منها أيضا من إدارة بايدن.>

وتطرق بايدن، في التسجيل الذي نشر على حساب حملة بايدن @bidenhq، إلى مواضيع تراوحت بين السياسة والدوري الوطني لكرة القدم الأميركية.

ولدى سؤاله عما إذا كان يفضل مباريات “سوبر بول” نفسها أو العرض الذي يتخلل المباراة بعد نهاية الشوط الأول، اختار بايدن المباراة.

واختتم التسجيل بسؤال للرئيس عن مرشحه المفضل: هو أم الجمهوري دونالد ترامب، ليرد ضاحكا “هل هذه مزحة؟ بايدن”.