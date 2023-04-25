بايدن يعلن رسميا ترشحه للرئاسيات الأمريكية 2024

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، رسميا ترشحه لولاية ثانية في البيت الأبيض، في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال في الفيديو الذي يحمل عنوان “الحرية” الذي نشر على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء “السؤال الذي نواجهه هو ما. إذا كان لدينا في السنوات المقبلة مزيد من الحرية أم حرية أقل. المزيد من الحقوق أم أقل”.

“هذا ليس وقت الشعور بالرضا عن النفس. لهذا السبب أنا أرشح نفسي لإعادة انتخابي.”

وقال بايدن في الفيديو: “لقد واجه كل جيل من الأمريكيين لحظة كان عليهم فيها الدفاع عن الديمقراطية. دافعوا عن حرياتنا الشخصية. دافعوا عن حق التصويت وحقوقنا المدنية. وهذه هي لحظتنا”.

ويأتي هذا الأمر على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية الناخبين في الولايات المتحدة. بمن فيهم أغلبية الديمقراطيين، لا تريد ترشحه مجددا.

وقالت “سي إن إن” إن مساعي بايدن تأتي في ظل ظروف غير مواتية بعد تراجع شعبيته بشكل كبير. إلى حدود 40 في المئة. وكذا أزمات متتالية بعد عزلة الوباء مثل التضخم المتزايد.

ويكتسب يوم 25 أفريل أهمية رمزية بالنسبة إلى بايدن شخصيا. إذ أعلن فيه قبل 4 سنوات أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة ضد سلفه ترامب، ونجح في نهاية المطاف في هزيمته

وكان بايدن أعرب مرارا في السابق عن رغبته في الترشح ثانية، لكن مستشاريه يقولون إنه لا يشعر بضغط. للقفز سريعا نحو الحملة الانتخابية في الحزب الديمقراطي لكونه لا يواجه معارضة كبيرة داخله، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.