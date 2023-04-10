بايدن يقرر خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة

أعلنت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال الرئيس الأمريكي بايدن يوم الاثنين إنه يخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2024. لكنه ليس مستعدًا بعد لإصدار إعلان رسمي.

وقال بايدن منذ شهور إنه يعتزم الترشح لولاية ثانية ، لكن الجدول الزمني للإعلان الرسمي تراجع مرارًا وتكرارًا.

كما أشار المستشارون في البداية إلى أن الرئيس قد يعلن عن خططه حول خطاب حالة الاتحاد في فيفري. ولكن عندما لم يحدث ذلك، أشارت التقارير إلى أن بايدن سيعلن ذلك في الربيع.

وتشير أحدث التقارير إلى أن بايدن قد ينتظر حتى الصيف للإعلان، حيث يجادل من حوله بأنه لا يوجد اندفاع كبير. وأن الإعلان المتأخر سيسمح له بالتركيز على وظيفة الرئيس والترويج لجدول أعماله للجمهور.

بايدن ، الذي سيبلغ من العمر 82 عامًا في بداية فترة رئاسية ثانية، لم يواجه بعد منافسًا أساسيًا رئيسيًا. على الرغم من بعض المخاوف بشأن عمره.