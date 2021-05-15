بايدن يُسقط جملة من قرارات الرئيس السابق “ترامب”

أسقط اليوم السبت الرئيس الأمريكي جو بايدن في قانون واحد جملة من القرارات المؤرخة في عهد الرئيس السابق ” ترامب”.

وأفاد موقع “روسيا اليوم”، أن بايدن ألغى جملة من القرارات الصادرة عن سابقه ترامب، وشملت الإلغاءات حماية الآثار والرقابة على الشبكات الاجتماعية .

فضلا عن هذا، اسقط بايدن القانون المتعلق بحماية الآثار والتماثيل الأمريكية، بالإضافة الى الغاء القرار المخصص لبناء حديقة تماثيل للأبطال الأمريكيين.

علاوة على هذا، ألغى بايدن القانون المتعلق بتغيير العلامة التجارية للمساعدات الامريكية في الخارج وكذا قرار حماية المسؤولين من الملاحقة القضائية لمخالفتهم الأنظمة المختلفة

وفي السياق ذي صلة، اسقط بايدن قرار حظر الرقابة على الانترنيت.

من جهته ألغى بايدن قرار ترامب الرامي برفض تصريح الإقامة، مبرزا أن المهاجر يستطيع ان يصبح عبئا على دافعي الضرائب الامريكيين.

وفي هذا الصدد وجه بايدن الى الإدارة تنفيذ إجراءات التغييرات اللازمة على القواعد الآنية، كما بين أن ذلك ليس في خدمة مصالح أمريكا.

للإشارة، وقّع ترامب على جميع تلك القوانين الملغاة في الفترة الممتدة بين ماي 2020 وجانفي 2021 تزامنا وتنصيب جو بايدن.