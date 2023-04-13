بايرن ميونيخ يعاقب ماني بعد إعتدائه على ساني

إتخذت إدارة بايرن ميونيخ الألماني، إجراءات تأديبية بحق لاعبها الدولي السنغالي ساديو ماني، بعد إعتدائع على زميله بالفريق لروي ساني.

وحسب ماكشفت عنه تقارير لصحيفة “بيلد” الألمانية، فقد إعتدى ماني على ليروي ساني، في غرف حفظ ملابس الفريق بعد نهاية المباراة ضد المان سيتي والتي خسرها النادي البافاري بثلاثية نظيفة.

ليصدر بعدها نادي البايرن بيانا، أعلن فيه عن معاقبة لاعبه ساديو ماني، بإستبعاده عن المواجهة المقبلة للفريق بالبوندسليغا ضد هوفنهايم.

بالإضافة لفرض غرامة مالية بحق اللاعب السنغالي، بسبب سلوكه العدواني بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي في رابطة الأبطال.