بايرن ميونيخ يعلن رسميا ضم هاري كين إلى 2027

أعلن اليوم السبت، نادي بايرن ميونخ الألماني، رسميا عن تعاقده مع الدولي الانجليزي، وهداف نادي توتنهام هاري كين.

وكشف “البافاري” في تغريدة له على حسابه الرسمي على “ّتويترو” ضمه كين، بعقد يستمر إلى صيف 2027.

ولم يعلن النادي الألماني، عن قيمة التعاقد مع هداف “السبيرز” إلا أن الصحافة الأوربية، كانت قد أكدت بأن الصفقة كلفت الفريق، 100 مليون أورو، إلى جانب 20 مليون أورو كإضافات.