هاري كين يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ

وافق المهاجم الانجليزي، هاري كين، على الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، حسبما أكده الصحفي فابريزيو رومانو اليوم الجمعة.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير، في تغريدة له على حسابه الشخصي عبر “تويتر” بأن توتنهام اتفق رسميا مع بايرن على صفقة هاري كين.

وأوضح رومانو، بأن نادي العاصمة الانجليزي، سيستفيد من 100 مليون أورو، و20 مليون أورو أخرى إضافية.

كما أشار ذات المصدر، إلى أن مهاجم “السبيرز” سيحل اليوم الجمعة بألمانيا من أجل اجتياز الفحص الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى البافاري، بعقد لـ 4 سنوات.

Harry Kane to FC Bayern, here we go! Deal completed between all parties as Kane has given final green light 🚨🔴

Tottenham to receive €100m fixed fee plus add-ons up to €20m package.

Kane will sign a four year deal, he’ll fly to Germany today.

Medical booked. Done deal. pic.twitter.com/iervbXzkwt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023