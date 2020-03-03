بايري: هكذا دخل فارس سلال شريكا معي.. ولهذا السبب خرج

أكد رجل الأعمال السابق والمتهم في قضية تركيب السيارات، محمد بايري بمجلس قضاء العاصمة أن “فارس سلال دخل شريكا معه بدون رأس مال”.

وأشار بايري أن دخول فارس سلال كشريك معه كان “بأموال رأس مال الشركة”، وقال أنه دخل بقيمة 9 مليون 230 دينار.

وأوضح بايري أن العمل مع فارس سلال استغرق مدة 3 سنوات، وأخذ بعدها “11 مليار ونصف، وقام بإخراجها من الشركة”.

وبخصوص سبب خروج فارس سلال من الشركة، كشف بايري أن السبب كان أن “العلامة مازدا كانت المفضلة أكثر، وكذا تم تعيين والده عبد المالك سلال وزيرا للحكومة”.

وأضاف بايري أن “هذه الشراكة اقيمت مع الصينيين”، واعترف بايري بإرتكاب الإدارة لخطأ وقيامها لتحفظات تجاهه.

واكد أن ملفه دام سنة قبل أخذه، وأن الوزارة قامت بزيارة ميدانية للمصنع، وبخصوص المباشرة في الإستغلال دون حيازته على رخصة، أكد بايري أن “البيئة كانت تستوجب بناء عمارة من أجل الإستقرار قبل بداية المشروع”.

وعن سؤال النيابة عن التصريح ، قال بايري أنه هو من قام بالتصريح ووجه للمحكمة العليا، “والموقع اردت استعماله في ولاية البويرة وليس في منطقة اولاد هداج”.