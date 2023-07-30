بايزيد: “المولودية فريق كبير وستكون بوابتي نحو المنتخب الأول”

رفع الوافد الجديد على تشكيلة مولودية الجزائر، سفيان بايزيد، من سقف طموحاته، وأكد بأن العميد سيكون بوابته نحو الالتحاق بتشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي.

وفي تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمولودية اليوم الأحد، قال بايزيد”: “الحمد لله.. اليوم أنا في مولودية الجزائر، فريق كبير وغني عن التعريف”.

وأبرز ذات المتحدث، بأن إدارة المولودية نجحت في اقناع نظيرتها من اتحاد خنشلة للحصول على وثائقه، مشيرا إلى أنه كان يرغب بشدة في حمل ألوان العميد.

قبل أن يضيف: “سأعمل على تشريف عقدي وتقديم قيمة للقميص الذي سأحمله.. ستكون تجربة جديدة، ولن أنكر فضل إتحاد خنشلة الذي أوصلني للمنتخب المحلي وإن شاء الله سأطرق أبواب المنتخب الأول من بوابة مولودية الجزائر”.

وختم مهاجم العميد الجديد: “أنصار مولودية الجزائر في 58 ولاية غنيين عن التعريف وأوعدهم بتقديم كل ما يمكنني تقديمه من أجل إسعادهم”.