باين يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين ودعوة أوكرانيا بدلا عنها
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وتوجيه الدعوة لأوكرانيا لحضور القمة المقبلة للمجموعة بدلا من روسيا.
وجاء هذا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، ردا سؤال عن موقفه بشأن استبعاد روسيا من مجموعة العشرين حيث قال ان جوابه هو “نعم”.
وأضاف بايدن، أن هذا الأمر يجب أن يقرره جميع أعضاء المجموعة، مشيرا إلى أنه قد أثار هذه القضية اليوم للنظر في مدى احتمالية ذلك.
كما قال بأنه يجب توجيه الدعوة لأوكرانيا لحضور قمة العشرين المقبلة.
يذكر ان جو بايدن وصل إلى بروكسل للمشاركة في قمتي مجموعة السبع الكبرى وحلف الناتو.
والتي تناقشان الأزمة حول أوكرانيا وتعامل الدول الغربية معها.
بايدن: بوتين رفض كل مبادرات حسن النية وهو من إختار شن هذه الحرب
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض كل مبادرات حسن النية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأخرى.
وأضاف أن بوتين هو من اختار أن يشن هذه الحرب وعليه أن يتحمل نتائج ذلك.
وصرح جو بايدن، بأنه وافق على فرض عقوبات قوية على روسيا ووضع حدود لما يمكن أن تصدره من منتجات.
مضيفا بأنهم سيعملون على الحد من قدرات روسيا على تمويل قدراتها العسكرية.
وقال الرئيس الأمريكي أن العقوبات على روسيا ستؤثر على مصارفها التي تمتلك أرصدة مالية بقيمة تريليون دولار.
موضحا أن العقوبات ستتطلب بعض الوقت لتؤتي نتائجها.
كما أن حزمة العقوبات التي فرضت على روسيا أعدت بحيث لا تلحق الضرر بالولايات المتحدة يضيف بايدن.
وتابع قائلا إن العقوبات التي فرضت على روسيا تتجاوز آثارها ما يمكن أن يحدثه نظام التحويل المالي الدولي “سويفت”.
وذكر بايدن في كلمته أن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها
من جانب أخر كشف بايدن ان الولايات المتحدة الأمريكية تراقب إمدادات الطاقة لتجنب أي عرقلة وتتحدث مع الدول المنتجة للنفط.
مشيرا إلى أن بلاده وستفرج عن مزيد من احتياطاتها، كما أن قوات بلده لن تشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا.
مبينا في السياق أنه أمر القوات الأمريكية بالتحرك شرق أوروبا لدعم الحلفاء هناك، كما أعلن بايدن أنه فوض البنتاغون لإرسال مزيد من قواتنا العسكرية إلى ألمانيا.
وكش الرئيس الأمريكي، إن الناتو سيعقد قمة الجمعة ستشارك فيها 30 دولة حليفة وشريكة لتأكيد التضامن مع أوكرانيا.
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر جميع واردات الغاز والنفط الروسية.
وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي، اليوم، على قانون يشرع حظر استيراد الطاقة من روسيا، وكذلك مع تواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم 13 على التوالي، منذ بدايتها في 24 فيفري المنصرم.
وقال بايدن في هذا السياق:”نسقنا قرار حظر واردات النفط الروسي مع عدد من الشركاء، موضحا أن العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.”
وأضاف دات المتحدث:”قرارنا حظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة، لكن سنبذل كل ما بوسعنا لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا”.
وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية أن حكومة المملكة المتحدة تخطط هي الاخرى لإعلان حظر جميع واردات النفط الروسي في أحدث إجراء عقابي ضد روسيا.
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا و أوكرانيا.
وأعلن بايدن أن أمريكا قررت نشر قوات إضافية في أوروبا لحماية الحلفاء في الناتو فقط.
وأضاف بايدن: “قواتنا لم ولن تدخل في نزاع مع القوات الروسية في أوكرانيا. نحن لن نرسل قواتنا إلى أوروبا كي تقاتل في أوكرانيا، بل لحماية حلفائنا في الناتو. في حال قرر بوتين مواصلة التحرك نحو الغرب.
وأشار بايدن إلى أنه تمت تعبئة القوات البرية والأسراب الجوية والسفن الحربية. للدفاع عن دول الناتو، بما في ذلك بولندا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيدافعون عن كل شبر من أراضي الناتو بقواتهم المشتركة.
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قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف لا يعتزم إرسال طائراته الحربية إلى المجال الجوي الأوكراني.
وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مع رئيس بولندا أندجي دودا “لن يصبح الناتو جزءا من هذا النزاع. الناتو لا ينوي إرسال قواته إلى أوكرانيا أو طائراته الحربية إلى مجالها الجوي”.
وأشار ستولتنبرغ، إلى أن الحلفاء في الناتو، يقدمون لأوكرانيا أنواعا مختلفة من الدعم العسكري، فضلا عن تقديم المساعدات المالية والإنسانية.
واتهم ستولتنبرغ الذي كان برفقة الرئيس البولندي اندريي دودا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بأنه “دمر السلام” في أوروبا، موضحاً بالقول: “الرئيس بوتين دمر السلام في أوروبا. والحلف يدين العدوان الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا” متهماً بيلاروسيا أيضاً بالسماح بذلك.
من جانبه قال رئيس بولندا، في نفس اللقاء: “نحن لن نرسل طائراتنا، لأن هذا سيعني تدخلا عسكريا في الصراع. في أوكرانيا، وبالتالي زج الناتو في هذا الصراع. طائراتنا لا تطير إلى أوكرانيا الآن”.
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