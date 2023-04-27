باي عبود: “نية الجزائر في احتضان الكان موجودة سواءً دورة 2025 أو 2027 “

قال المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، إنّ نية الجزائر هي تنظيم كأس أمم إفريقيا سواء كانت دورة 2025 أو 2027.

وصرح صالح باي عبود، لقناة النهار، اليوم الخميس:”نية الجزائر هي تنظيم كأس أمم إفريقيا ولا يهم طبعة سنة 2025 أو 2027″.

وأضاف عبود في تصريحاته:”قدمنا ملف الترشح للفوز بشرف تنظيم كان 2025 شهر ديسمبر الماضي، ولا نزال نتابع هذا الطرح لحد الآن”.

وأوضح ذات المتحدث: “مؤخراً، فتحت الكاف، باب الترشح لكان 2027، و الفاف أبدت نيتها في الترشح قبل إيداع الملف، وهذا بعد أن أخذت الضوء الأخضر من السلطات العليا”.