بتحسر شديد.. هكذا علّق بن زيمة على غيابه الرسمي عن المونديال

أبدى مهاجم منتخب فرنسا كريم بن زيمة تأثره الكبير بعد تأكيد غيابه عن مونديال قطر رسميا بسبب الإصابة. وخرج بن زيمة عن صمته بعد ساعات فقط من مغادرته تدريبات “الديكة”.

وقال الحائز على الكرة الذهبية في منشور له على حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “لم أستسلم في حياتي أبدا، ولكن يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما”.

وأضاف بن زيمة: “الأنسب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا في تحقيق كأس عالم جيد”.

واختتم صاحب الأصول الجزائرية: “شكرا لكم على كل رسائل الدعم التي وصلتني”.