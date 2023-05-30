بتكليف من الرئيس تبون.. عطاف يحل بمقر منظمة الأمم المتحدة

يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بنيويورك، في زيارة عمل إلى مقر منظمة الأمم المتحدة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن زيارة العمل تندرج في سياق التحضير لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، يوم السادس من جوان المقبل من قبل الجمعية العامة.

ونشارك الجزائر في هذه الانتخابات كونها مترشحة لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

وقد حظي ترشيح الجزائر بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الافريقي، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، وكذا دعم العديد من الدول الشقيقة والصديقة

وخلال زيارته، ينتظر أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

كما سيعد عطاف لقاءات مع جانب الأمين العام وكبار المسؤولين في هذه المنظمة الدولية، أين سيستعرض الأهداف والأولويات التي ستسعى الجزائر تحقيقها خلال عهدتها بمجلس الأمن.

وستحشد الجزائر المزيد من الدعم تحسبًا لاستحقاق السادس من جوان وكذا التحضير للمحطات التي تلي هذا الموعد العام.

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