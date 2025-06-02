بتكليف من الرئيس تبون..وزيرا الصحة والعمل في زيارة إلى جمهورية سلوفينيا
يشرع كل من وزير الصحة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في زيارة رسمية إلى جمهورية سلوفينيا تدوم 4 أيام ابتداءً من اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتأتي هذه الخطوة عقب الزيارة الرسمية التي قادت السيد رئيس الجمهورية إلى سلوفينيا شهر ماي المنصرم. والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية ذات الاهتمام المشترك.
وسيعقد الوزيران سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع نظرائهما من الحكومة السلوفينية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الصحة، والعمل، والتشغيل، والضمان الاجتماعي.
كما سيقوم الوفد الوزاري الجزائري بزيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الصحية والمؤسسات المتخصصة في تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية، للاطلاع على التجربة السلوفينية والاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال.
ومن المرتقب أن يشكل مشروع برنامج إعادة التأهيل الصحي للأطفال والمراهقين الفلسطينيين ضحايا الحرب على غزة أحد المحاور البارزة المدرجة في جدول أعمال الزيارة، لاسيما وأن هذه المبادرة الإنسانية. تأتي امتدادا لمبادرات سابقة تضمنت التكفل بعدد من الأطفال الفلسطينيين. المتضررين جراء العدوان على غزة.
وتترجم هذه الزيارة التزام الجزائر الثابت بتجسيد دبلوماسية تضامنية فاعلة، ترتكز على مبادئ الأخوة والتعاون.وتعزز الشراكات البناءة مع الدول الصديقة، بما يخدم القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.