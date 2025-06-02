بتكليف من الرئيس تبون..وزيرا الصحة والعمل في زيارة إلى جمهورية سلوفينيا

يشرع كل من وزير الصحة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في زيارة رسمية إلى جمهورية سلوفينيا تدوم 4 أيام ابتداءً من اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتأتي هذه الخطوة عقب الزيارة الرسمية التي قادت السيد رئيس الجمهورية إلى سلوفينيا شهر ماي المنصرم. والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية ذات الاهتمام المشترك.