بتكليف من رئيس الجمهورية.. بوغالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس البرازيل

بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. في مراسم تنصيب رئيس جمهورية البرازيل لويز ايناسيو لولا داسيلفا. المقرر أن تجري مراسمه بالعاصمة برازيليا يوم الأحد أول جانفي 2023.

مشاركة الجزائر في حفل تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية البرازيل تأتي لتؤكد نوعية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. خاصة وأن البرازيل تعد من ضمن البلدان الأوائل التي فتحت سفارة لها بالجزائر. مباشرة بعد استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962

وعلاوة على هذا، فإن البلدين تجمعهما علاقات اقتصادية متنوعة المجالات. كما أنهما يملكان رؤى متقاربة حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية.

يجدر التذكير في هذا المقام، بأن العلاقات الثنائية تدعمت بشكل لافت على الصعيد البرلماني. لاسيما بعد تنصيب مجموعة للصداقة ” الجزائر – البرازيل” شهر مارس من العام 2022.