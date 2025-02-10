بتكليف من رئيس الجمهورية.. عطاف في أديس أبابا 

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بأديس أبابا، عاصمة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.

ويشارك عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، في أشغال الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 12 و13 فيفري الجاري.

وتناقش هذه الدورة، تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 15 و16 فبراير الجاري، العديد من الملفات والمسائل الهامة المتعلقة بالعمل الإفريقي المشترك.

إذ ستناقش التقارير السنوية الخاصة بأنشطة المنظمة القارية ومختلف أجهزتها. انتخاب أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي. انتخاب ستة مفوضين بالاتحاد الإفريقي. استكمال الإطار القانوني الخاص بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية. والمصادقة على النظام الأساسي للآلية الإفريقية للتأهب للكوارث والاستجابة لها.

وعلى هامش مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي، سيُجري الوزير، أحمد عطاف. لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية البلدان الإفريقية الشقيقة.