بتهمة تهديد استقرار البلاد..السلطات الأردنية تعتقل ولي العهد السابق و20 اخرين!

كشفت وسائل اعلام امريكية، اليوم السبت، بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

بالإضافة الى 20 آخرين بتهمة تهديد استقرار البلاد، حسب ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

واضاف ذات المصدر، أن الأمير حمزة بن الحسين وُضع تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان.

في حين يستمر في التحقيق بما يسمى بمؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني.

وأوضح نفس المصدر، ان قرار الإعتقال جاء بعد اكتشاف مؤامرة معقدة وبعيدة المدى.

والتي ضمت أحد أفراد العائلة المالكة وزعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية، كما انه من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية،

يذكر أن وكالة الأنباء الأردنية كانت قد كشفت عن اعتقال السلطات رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية.