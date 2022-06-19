بث اعترافات الإرهابي بن حليمة محمد عزوز سهرة اليوم

سيتم سهرة اليوم الأحد بث اعترافات الإرهابي بن حليمة محمد عزوز، أحد من شاركوا في المخططات الدنيئة ضد الجزائر. على قنوات التلفزيون الجزائري.

وسيقدم بن حليمة مساء اليوم اعترافات مصورة حول مخططات الحركات الإرهابية ضد الجزائر.

للتذكير، سلطت محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للعسكري السابق محمد بن حليمة.

وجاء هذا الحكم بعد أن قام هذا الأخير بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و الذي قضى بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا عن تهم الانخراط في جماعة إرهابية.

و المساس بأمن وسلامة التراب الوطني و نشر معلومات كاذبة و إحباط روح معنويات الجيش و الاضرار بالامن وسلامة الوطن.

في حين تمت ادانته ايضا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في قضية اخرى متابع بها بذات الجهة القضائية.

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