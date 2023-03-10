بجاية: إكتشاف مخزن سري وحجز أكثر من 23 قنطاراً من السميد والفرينة

تمكنت شرطة بجاية ممثلة في فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي وكذا الأمن الحضري السادس من توقيف تاجر وحجز أكثر من 23 قنطارا من مادة السميد و الفرينة.

تفاصيل العملية جاءت بناءً على معلومات واردة إلى مصالح الشرطة، مفادها وجود مستودع سري غير مصرّح به لدى المصالح الإدارية المختصة. مُعد لتخزين المواد ذات الاستهلاك الواسع (سميد و فرينة). والمتواجد بقرية إغيل أوعزوق ببجاية.

عناصر الشرطة بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة للولاية، قاموا بتنفيذ عملية مداهمة للمكان. أين تم حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية يقدر وزنها بـ 2381 كلغ غير مفوترة. تتمثل في 2072 كلغ من مادة الفرينة بمختلف أنواعها وأوزانها. 309 كلغ من مادة السميد بمختلف أنواعه. وقد أنجز ملف جزائي حول القضية وتم إرساله إلى الجهات القضائية المختصة.