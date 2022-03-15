بجاية: الإطاحة بشبكة تترصد زبائن البنوك للسطو على أموالهم

نجحت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشبكة. تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 40 سنة مع تفكيك نشاطهم. حيث يحترفون السرقة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكاوى لضحايا تعرضوا للسرقة من داخل مركباتهم من طرف مجهولين. حيث أن المجرمين بعدما يترصدون ضحاياهم الذين يترددون على البنوك يقومون بتتبعهم مستعملين. في ذلك وسائل نقل مختلفة أحيانا يستعملون مركبة وأحيانا أخرى دراجة نارية.

وبعد ترقب مغادرة الضحايا لمركباتهم يتحينون الفرصة عن طريق كسر زجاج نوافذ أبواب المركبات. والإستيلاء على أغراض الضحايا خاصة المبالغ المالية. ومن خلال عمليات السرقة تم الاستيلاء على ما يقارب مليار سنتيم ملك للضحايا.

عناصر الشرطة بعد تكثيف الأبحاث والتحريات مع تفعيل الجانب الاستعلاماتي تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. وتوقيفهم، وقد تبين بأن هذه الجماعة الإجرامية يقودها مسبوق قضائي البالغ من العمر 40 سنة. وهو محل أمر بالقبض لأجل قضايا سرقة المشتبه فيهم بعد قيامهم بالسرقة. يتوجهون مباشرة إلى القرية السياحية بوليماط و الساكت وصرف الأموال هناك.

وبعد إجراء عمليات تفتيش مسكن المشتبه فيهم والتي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. تم إسترجاع وثائق مختلفة ومبالغ مالية تخص العديد من الضحايا بمسكن أحد المشتبه فيهم. وقد أنجز ملف قضائي ضد المشتبم فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة في الطريق العام المقترنة بظروف الكسر، التعدد و استحضار مركبة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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نجحت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تحترف النصب والاحتيال على مرضى السرطان.

الشبكة تتكون من شخصين يبلغان من العمر 58 و66 سنة. تستغل صفحات التواصل الإجتماعي للترويج لبذور تدعي أنها أدوية صيدلانية لعلاج هذه الأمراض المستعصية. وقد تم اكتشاف عملية النصب هذه من خلال شكوى أحد الضحايا أودعها لدى الجهات القضائية. بعد تعرضه للاحتيال من ذات الشبكة الإجرامية التي سلبته 60 مليون سنتيم. ثمن اقتناء كمية 130 حبة من البذور المزعومة تسمى هيفيا.

كما تم بناء على الشكوى باشرت من خلالها ذات العناصر تحرياتها العملية والتقنية المعمقة. أسفرت في ظرف قياسي عن تحديد هوية المتورطين. وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تمكنت عناصر الأمن من الإطاحة بالمتهمين من أفراد الشبكة في حالة تلبس بإبرام صفقة أخرى لبيع هذه البذور. تم حجز خلالها ألفي حبة من هذه البذور المزيفة.

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