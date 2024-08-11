بجاية: التحكم في حريق غابة أدكار ولا خطر على السكان

أعلن مدير الحماية المدنية لولاية بجاية، مساء اليوم الأحد، عن التحكم في الحريق الذي نشب بأدكار والسيطرة عليه.

وقال مدير الحماية المدنية لولاية بجاية، أن الحريق الذي نشب بغابة مزوارة بأكفادو لا يشكل أي خطر على السكان.

مشيرا إلى أنه قد تم إجلاء السكان كطريقة إحترازية رغم أن الحريق لايشكل أي خطر عليهم.

وأكد مدير الحماية المدنية، أن الوضع متحكم فيه وعملية إخماد الحريق متواصلة.

هذا وتنقل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، الى ولاية بجاية للوقوف على سير عمليات إخماد حريق غابة بأدكار.

وعاين المدير العام الجهاز التدخلي المسخر وقدمت له شروحات حول سير عمليات التدخل لاخماد الحرائق المتبقية.

وأعطى المدير العام بالمناسبة، تعليمات بتدعيـم الجهاز التدخلي وأخذ كل الإجراءات الوقائية الضرورية لتفادي اتساع رقعة الحريق نحو المجمعات السكنية.