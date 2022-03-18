بجاية: الدرك الوطني يسترجع 10 رؤوس من الماشية المسروقة بأوزلاقن

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من إسترجاع 10 رؤوس من الماشية ببلدية أوزلاقن ولاية بجاية. بعد تقدم الضحية، البالغ من العمر 43 سنة، الساكن ببلدية أوزلاقن ولاية بجاية، إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأوزلاقن. من أجل التبليغ عن سرقة 13 رأس من الماعز من داخل الإسطبل المتواجد بمقر سكناه.

وبعد تمشيط عنصر الإستعلامات، وردت معلومة مفادها وجود رؤوس من الماشية متمثلة في الماعز والجديان. متواجدة داخل مستودع بالمكان المسمى بوزروال بلدية أقبو ولاية بجاية.

من المحتمل أنها تعود للضحية وإستغلالاً للمعلومة تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أين تم العثور على الحارس وبعد الإستفسار معه. أكد أن ملكية المستودعات تعود لشخص يبلغ من العمر 69 سنة، ينحدر من ولاية بجاية. وقد قام بجلب رؤوس الماشية وذلك منذ أسبوع تقريباً. الضحية تمكن من التعرف على ماشيته والمقدر عددها بعشرة رؤوس متمثلة في 5 ماعز و5 جديان. في حين لم يتم العثور على 3 رؤوس أخرى؛ تم إنجاز ملف في القضية وإرساله الجهات القضائية المختصة.

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تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بوشقيف بولاية تيارت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت بعد إتصال عبر الرقم الاخضر مفاده تعرض مواطن الى سرقة قطيع من الغنم يقطن على مستوى دوار السعودات بعين بوشقيف، وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات تمكنت ذات العناصر من تفكيك شبكة مختصة في السطو على مواشي المواطنين بالارياف.