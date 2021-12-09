بجاية.. الدرك الوطني يوقف 11 شخصا قاموا بالتعدي على مركز إنتخابي
أوقفت عناصر الدرك الوطني ببجاية 11 شخصا قاموا بالتعدي على مركز إنتخابي خلال موعد الإمتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر الماضي.
الموقوفون تم تقديمهم أمام الجهات القضائية بتهمة التعدي على مركز انتخاب و عرقلة العملية الإنتخابية.
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كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي عن تسجيل تجاوزات وقعت بأحد المراكز في ولاية الجلفة.
كما أوضح شرفي أن أحد المترشحين بذات الولاية قام بكسر احد صناديق الإقتراع.
ولم يعرف لحد الان الدوافع لذلك حيث قام بضرب الصندوق الامر الذي تسبب في تشققه.
وواصل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات انه تم إحالة ملف المعني بالامر إلى وكيل الجمهورية الذي بدوره سيتخذ ضده الإجراءات القانونية.
كما قال محمد شرفي انه تم تسجيل حالة تزوير لأحد المؤطرين حيث أخذ المحاضر وحاول الخروج بها تم القبض عليه متلبس وتم تحويله للجهات القضائية.
وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا.
حيث بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.
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توفي صبي حديث الولادة متأثرا بفيروس كورونا بعد يوم واحد من ولادته بعيادة التوليد ثارقة أوزمور بولاية بجاية.
وذكر مصدر طبي حصري “للنهار أون لاين“، أن عدد الأطفال المصابين بالكوفيد أغلبهم حديثي الولادة. وإنخفظ اليوم الى 11 رضيعا بعدما كان في اليومين الأخرين 13 طفلا.
كما يخضع الرضع حاليا للعلاج المكثف بمركز الأمونة والطفولة لثارقة. كما يتواجد بالمستشفى 5 نساء حوامل مصابات بجائحة كوفيد 19.
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أوقفت إحترازيا مصالح الجزائرية للمياه عملية ضخ مياه سد تيشي حاف ببوحمزة بعد إغلاق إستثنائي لمحطة معالجة المياه وبالتالي توقف تزويد سكان عدد من بلديات حوض الصومام جنوب ولاية بجاية.
ويعود سبب التوقف عن معالجة مياه الحاجز الى عكارة الثروة المائية المتجمعة بالسد وتغير لون المياه الى موحل بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار الأخيرة.
كما يرمي الإجراء الإستثنائي الى الحفاظ على صحة المستهلكين. وستعود عملية التزود بالمياه من هذا السد ريثما تتم عملية الترسب لمخلفات التعكر الى الحد المسموح للإستهلاك البشري. علما أن هذا السد عرف تراجعا لمنسوب مياهه قبل شهر الى مستوى غير مما تطلب إتخاذ إجراءات إستثنائية لترشيد توزيع المياه.
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