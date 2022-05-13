بجاية: الدرك يحجز قرابة قنطار من الشمة المغشوشة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية، من حجز 95 كلغ من مادة الشمة المقلدة المغشوشة.

وفي هذا السياق، تعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود مركبة نوع فولسفاقن كادي قادمة من بلدية واد غير بإتجاه بلدية أميزور ولاية بجاية،وعلى متنها كمية من مادة الشمة المقلدة المغشوشة (التبغ).

و على إثرها تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة على مختلف المسالك التي يمكن أن تسلكها السيارة السالفة الذكر.

حيث أسفرت العملية على توقيفها وحجز 95 كلغ من مادة الشمة المرحية المقلدة المغشوشة، أين تم إقتياد السيارة وسائقها لمقر الوحدة من أجل مواصلة التحقيق.

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع حجز البضاعة وتسليمها لمصالح أملاك الدولة.

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