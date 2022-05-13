بجاية: الدرك يحجز قرابة قنطار من الشمة المغشوشة
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية، من حجز 95 كلغ من مادة الشمة المقلدة المغشوشة.
وفي هذا السياق، تعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود مركبة نوع فولسفاقن كادي قادمة من بلدية واد غير بإتجاه بلدية أميزور ولاية بجاية،وعلى متنها كمية من مادة الشمة المقلدة المغشوشة (التبغ).
و على إثرها تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة على مختلف المسالك التي يمكن أن تسلكها السيارة السالفة الذكر.
حيث أسفرت العملية على توقيفها وحجز 95 كلغ من مادة الشمة المرحية المقلدة المغشوشة، أين تم إقتياد السيارة وسائقها لمقر الوحدة من أجل مواصلة التحقيق.
كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع حجز البضاعة وتسليمها لمصالح أملاك الدولة.
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بجاية: عودة حركة المرور ببلدية درقينة بعد انزلاق للتربة
كما عادت حركة المرور إلى الطريقين الوطني رقم 9 والطريق الولائي 17 باقليم بلدية درقينة شرق ولاية بجاية. بعد توقف لحركة سير المركبات والشاحنات استمر لساعات فجر يوم أمس الجمعة.
وذلك جراء تساقذ كميات معتبرة من الأمطار متسببة في انهيار للتربة وانقطاع حركة المرور لفترة طويلة من الزمن من ليلة أمس الجمعة.
أين تدخلت مصالح الأشغال العمومية مدعومة بوسائل عمل ثقيلة. الى جانب عمال بلدية درقينة سمح بإزالة الاتربة المتساقطة و تنظيف هذه الممرات الرئيسية سمح بإعادة الحركة اليها بشكل تدريجي. هذا وعاش مستخدمي هذه الطرقات ليلة بيضاء مصطفين وسط الطريق. و على امتداد مسافة تقارب العشرين كيلومترا انطلاقا من بلدية سوق الاثنين الى غاية إقليم بلدية درقينة. اين سجلت حوادث انزلاق للتربة.