بجاية: الدرك يطيح بشبكة مختصة في المتاجرة بالمهلوسات

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

الشبكة الإجرامية تتكون من أربعة أشخاص ينحدرون من ولاية جيجل. وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة تنشط على مستوى بلديات ولاية بجاية تستعمل في تنقلاتها سيارة نوع هيونداي i10 ذهبية اللون على إثر هاته المعلومة تم تنشيط عنصر الإستعلام مع وضع نقاط مراقبة على جميع المسالك التي يمكن أن تسلكها السيارة السالفة الذكر.

حيث أسفرت العملية على توقيفها والتي كان على متنها أربعة أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 24 و 33 سنة ، ينحدرون من ولاية جيجل. بعد تفتيش السيارة والأشخاص الذين كانوا على متنها تم حجز (47) قرص مهلوس نوع إكستازي و أربعة (04) هواتف نقالة ، ليتم توقيفهم وإقتيادهم لمقر الفصيلة لمواصلة التحقيق.

تم إنجاز ملف في القضية و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.