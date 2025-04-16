بجاية: السجن لخمسيني أساء للإسلام عبر الفايسبوك بسيدي عيش

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي عيش ببجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة. تورط في قضية الإساءة للدين وللأنبياء والرسل.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة بلاغ على تطبيقة “ألو شرطة” مفاده التبليغ عن منشور تم تنزيله عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك. يتضمن تعليق يسيئ إلى الرسول (ص) وإلى الديانة الإسلامية.

الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة من طرف الفرقة المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية لأمن ولاية بجاية. مكنت من تحديد هوية ومكان إقامة صاحب الحساب الإلكتروني وتوقيفه.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية الإساءة إلى الرسول (ص) و الإستهزاء بالمعلوم من الدين. كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد جلسة المثول الفوري تم إدانته بعقوبة 18 شهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100000 دج.

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