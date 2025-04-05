بجاية.. الوالي يأمر بتسريع وتيرة أشغال مشروع مركز مكافحة السرطان بأميزور

أمر والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش بالرفع من وتيرة أشغال مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان بأميزور والعمل على إستلام المشروع في أقرب الآجال مع تدعيم الورشات بالوسائل المادية والبشرية.

جاء ذلك إثر، الزيارة التفقدية التي قام بها المسؤول الأول بالولاية و وقوفه على مدى تقدم. نسبة الإنجاز لهذا المشروع الصحي الذي يعد مكسبا هاماً لولاية بجاية،

وسيوفر رعاية طبية متخصصة لمرضى السرطان ويوفر لهم التكفل الأنسب، مما سيجنبهم عبئ التنقل الى ولايات اخرى لتلقي العلاج. والجهود مركزة لاستكمال أشغال انجاز مصلحة العلاج الإشعاعيّ تحسبا لاستلام أحدث المعدات والتجهيزات الطبية.