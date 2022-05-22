BRI بجاية تحجز 5040 قرص من المؤثرات العقلية على متن مركبة

وضعت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية بجاية، حدا لمجموعة إجرامية تروج المؤثرات العقلية تتكون من شخصين تتراوح اعمارهم بين 25 و 29 سنة ينحدران من ولاية بجاية.

وجاءت تفاصيل القضية إثر ورود معلومات تتضمن تحركات لمجموعة إجرامية على مستوى الجهة الشرقية للولاية بإستعمال مركبة لغرض بيع والترويج للمهلوسات العقلية.

وعلى إثر ذلك تم وضع خطة أمنية محكمة من خلال وضع نقاط مراقبة و تفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 09 في شطره الرابط بين مدينتي تيشي وبجاية.

لتسفر العملية على توقيف على مستوى مدخل مدينة بجاية لمركبة على متنها شخصين وبعد عملية التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة على شكل حزمات بعدد إجمالي يقدر 5040 قرص.

ليتم إنجاز ضد المشتبه فيهما ملفا للإجراءات الجزائية من أجل حيازة المؤثرات العقلية، الشراء، النقل قصد بيعها بطريقة غير مشروعة بإستعمال مركبة في إطار جماعة إجرامية منظمة ليتم تقديمهما أمام الجهات القضائية أين صدر ضدهما أمر إيداع .

طالع أيضا: BRI بجاية تطيح بشبكة تروج المخدرات في أيث الرزين

أوقفت عناصر فرقة البحث و التحري لأمن ولاية بجاية مجموعة إجرامية متكونة من شخصين يبلغان من العمر 35 و 40 سنة ينحدران من بلدية آيت الرزين تروج المخدرات. وجاءت هذه العملية إثر ورود معلومات عن قيام مجموعة إجرامية تروج المخدرات على مستوى ضواحي بلدية آيت الرزين دائرة إغيل علي ولاية بجاية. ليتم بعدها فتح تحقيق في القضية من طرف فرقة البحث والتحري مع إعداد خطة محكمة وضع تشكيل أمني على مستوى مختلف النقاط بمنفذ الطريق السيار (بجاية- حنيف)في شطره الكائن بقرية إزواغن. وبعد عملية التدخل والمداهمة أسفرت العملية على توقيف شخصين بحوزتهما كيس بلاستيكي يحتوى على كمية معتبرة من الكيف المعالج على شكل 12 صفيحة بوزن يقدر 1200 غرام. ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما ، من أجل قضية حيازة المخدرات (الكيف المعالج ) شرائها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين صدر ضدهما أمر إيداع. طالع ايضا:بجاية..حجز 5760 قرص مهلوس في حاجز امني بدرقينة حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة. والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة. والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها. وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم. وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة. وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية. كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو. كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة. وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع. طالع أيضا: بجاية.. إختفاء طالبة جامعية ببلدية أيث الرزين أفادت عائلة دحماني القاطنة ببلدية أيث الرزين أقصى جنوب ولاية بجاية عن إختفاء إبنتهم المسماة”جزيرة” البالغة من العمر 26 سنة. و هي طالبة جامعية. إختفت عن الأنظار منذ السبت 22 من هذا الشهر جانفي 2022 ولم يظهر عليها أي خبر الى غاية كتابة هذا المقال. وتناشد عائلة الفتاة المفقودة كل شخص صادف أو شاهد هذه الفتاة بصورتها المرفقة أو لديه معلومات عنها الاتصال بالعائلتها ببلدية أيث الرزين. أو الإتصال بالرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 أو الشرطة 1548 علما أن عائلة المفقودة تتجتاز أبام و فترات صعبة جراء إختفاء مفاحيء لإبنتهم.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp