بجاية: تحرير 4100 غرامة جزافية وسحب 837 رخصة سياقه خلال شهر

سجلت مختلف المصالح الأمنية العاملة في مجال الوقاية المرورية تحرير 4100 غرامة جزافية، منها 68 متعلقة بالدراجات النارية أغلبها تتعلق بعدم إرتداء خوذة الأمن أو عدم تقديم الوثائق أو المناورة الخطيرة و هذا فقط طيلة شهر نوفمبر المنصرم.

كما تم تسجيل خلال هذه الفترة 579 جنحة مرورية، منها 335 متعلقة بالدراجات النارية، إضافة إلى تسجيل سحب 837 رخصة سياقة، منها 18 خاصة بالدراجات النارية، إرتكب أصحابها مخالفات تستوجب السحب الفوري لرخصة السياقة، كما تمت مرا قبة 14950 مركبة من مختلف الأصناف و 768 دراجة نارية ، من خلال المراقبة تم وضع 313 مركبة و 258 دراجة نارية في المحشر، أما بالنسبة للرادار فعدد الخرجات الميدانية قدر بـ 30 خرجة. و في مجال شرطة العمران وحماية البيئة لأمن الولاية فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 15 تدخل بخصوص إنجاز بناءات دون رخصة، أين تم إنجاز 04 ملفات جزائية أرسلت للعدالة، كما تم إنجاز 25 تدخل بخصوص محاربة التجارة غير الشرعية، أما بالنسبة لإيداع أو رمي أو إهمال النفايات المنزلية و الهامدة فقد تم تسجيل 10 تدخلات، في نفس السياق تم تسجيل 06 تدخلات بخصوص إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون، أين تم إنجاز 05 ملفات جزائية أرسلت للعدالة، بالإضافة إلى إنجاز تدخل واحد يتعلق ببيع وشراء وتسويق لحوم مذبوحة خاردج المذابح، أين تم إنجاز تقرير ضد المخالف أرسل للعدالة