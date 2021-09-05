بجاية.. تعويض 81 فلاحا تضرروا من الحرائق الأخيرة

قامت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، بتسليم رؤوس الماشية “البقر والغنم والماعز”، لفلاحي ولاية بجاية المتضررين من الحرائق الأخيرة.

وجاءت هذه العملية، في إطار تنفيذ تعليمات عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بخصوص تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق.

وأوضح بيان لوزارة الفلاحة، إن هذه العملية والتي أشرف عليها ممثل الوزير، تريعة ميلود، شملت 81 فلاحا.

وذكر البيان، بأن عملية تعويض الفلاحين المتضررين من طرف قطاع الفلاحة بدأت يوم الخميس الماضي، من ولاية تيزي وزو باعتبارها الولاية الأكثر تضررا، حيث تم إحصاء أكثر من 1500 فلاح ضيعوا ماشيتهم التي تعتبر مصدر رزقهم.

وأشار بيان الوزارة، إلى إن العملية ستتواصل لتشمل كل الولايات المتضررة.

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