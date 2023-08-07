بجاية: تقدم أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتغرمت

وقف صبيحة اليوم والي بجاية، اليوم الإثنين، على مدى تقدم اشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتغرمت ببلدية توجه.

ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي اطار متابعة المشاريع التنموية المهيكلة التي هي في طور الانجاز.

وأشارت الصفحة الرسمية لولاية بجاية أن الأشغال تجري على قدم وساق من اجل تسليم المشروع في آجاله المحددة.

وتتكفل حاليا الجزائرية للمياه بإنجاز نظام التحويل لتزويد بالمياه الصالحة، بالاضافة الى كل بلديات الولاية، المناطق الصناعية. بحيث أن الأشغال التحضيرية جارية وكل الاجراءات الادارية ذات صلة انتهت.

وتقدر سعة المحطة بـ 300,000م3 ،لضمان الأمن المائي و تغطية إحتياجات البلديات التي تسجل عجزا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.