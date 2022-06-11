بجاية: تواصل عملية البحث عن 5 غرقى بشواطئ الولاية

يواصل أفراد الحماية المدنية لولاية بجاية، عمليات البحث عن خمسة مصطافين غرقى فقدوا بشواطيء المدن الساحلية للشرقية للولاية منذ يوم أمس الجمعة.

وفي هذا السياق، سجلت هذه الحوادث في كل من شاطيء، ملبو أوقاس و بوخليفة الى جانب شاطيء سيدي علي البحر.

الضحايا حسب ما إستقيناه أغلبهم لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما بعضهم ينحدر من ولايات بسكرة و البويرة. و لأول مرة تسجل شواطيء بجاية حوادث الغرق بهذا العدد في، يوم واحد.

علما ان إفتتاح موسم الإصطياف لم ينطلق بعد بشكل رسمي، و ينتظر ان تعطى إشارة إنطلاقه يوم الجمعة القادم الموافق ل 17 جوان 2022.

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